Basler Museumsnacht: Vitra öffnet seine Pforten

Vitra lädt anlässlich der Museumsnacht Basel unter dem Motto „Moving towards the Future“ auf seinen Campus in Weil am Rhein ein. Am Freitag, 17. Januar, finden dort von 18 bis 2 Uhr diverse Veranstaltungen statt. Zu sehen gibt es dort eine spannende Entdeckungsreise in die Welt von Design, Sport und Science-Fiction, heißt es in einer Ankündigung. Man kann in die Designgeschichte von Nike eintauchen, seine sportlichen Fähigkeiten testen und eigene 3D-Sneaker aus Papier gestalten. Im Future-Portal schreiben kann eine Nachricht an ein „Zukunfts-Ich“ geschrieben werden, während eine atmosphärische Science-Fiction-Soundinstallation die Besucher in eine andere Welt versetzt.