Basler Pharmariese: Novartis erhöht mittelfristige Umsatzziele

Allen voran ist dies das Herzmittel Entresto. Aktuell geht Novartis davon aus, dass das Mittel im kommenden Jahr seine Exklusivität, also seinen Patentschutz, verlieren wird. Angesichts eines geschätzten Umsatzbeitrags von mehr als sieben Milliarden US-Dollar alleine in diesem Jahr dürfte dieser Wegfall also eine beachtliche Delle in der Umsatzentwicklung zur Folge haben.

Die Bewertung

Aber, und hier zeigt sich CEO Vas Narasimhan sehr überzeugt von den eigenen Mitteln, für zahlreiche der anderen bereits zugelassenen Arzneien hat Novartis die Spitzenumsatzerwartungen nach oben angepasst. Allen voran sind das das Schuppenflechtemittel Cosentyx sowie das Brustkrebsmittel Kisqali. Für beide rechnet Novartis nun mit maximalen Umsätzen von mehr als acht Milliarden US-Dollar.