Basler Schützenmattpark: Eine grüne Oase im Herzen der Stadt

Als erster Volkspark wurde die Grundstruktur der Anlage Ende des 19. Jahrhunderts angelegt und bis heute nicht wesentlich verändert. Als wär’s die Festrede, schrieb Schriftsteller Hermann Hesse über den Basler Park: „Beim Drandenken ist mir zumut, als wäre alles Kostbare, was ich später mit Augen sah und mit Händen besaß, und selber meine Kunst, gering gegen die Herrlichkeiten jener Wiese.“

125 Jahre lang hat diese „Wiese“ alle Trends und Krisen überlebt. Hunderttausende haben sich hier getroffen, gespielt, gelacht, geträumt, philosophiert, meditiert und den Störchen zugesehen. Diese Vielseitigkeit der beliebten Basler Parkanlage will das Festkomitee mit einem abwechslungsreichen Jubiläums-Programm zum Ausdruck bringen. Konzert-Acts wie Street Bandits, Little Chevy, Route 65, Let’s Gospel, Filet Of Soul, Take The 55 und Fresh Gloss mit Rinalda Caduff werden während drei Tagen für abwechslungsreiche Musik sorgen. „Gsünder Basel“, die Gesundheitsförderung in der Region Basel, bietet Qi Gong und Fitness für Jung und Alt.