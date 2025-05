Basler Straße und Zollquartier: Die Stadt Lörrach bekommt ein neues Eingangstor

Der Abschnitt der Basler Straße sei so etwas wie das Eingangstor in die Stadt von Schweizer Seite her, hob Gerd Haasis, Fachbereichsleiter Stadtplanung, die Bedeutung der Maßnahme hervor. Auch stehe sie in Verbindung zum ebenfalls geförderten Projekt „Quartier am Zoll“, bei dem 80 Wohnungen direkt an der Grenze entstehen. Bevorzugt sollen diese Mietobjekte an Zollbeamte vergeben werden.

Das Zollquartier

Dieser Punkt war weitgehend unstrittig, allerdings gab es finanzielle Bedenken hinsichtlich des Plans, das Alte Zollhaus in das Quartier zu integrieren (Bernhard Escher, CDU). Jürgen Exner (CDU) erkundigte sich nach den aktuellen Mietern im Viertel, deren Häuser für den Wohnkomplex weichen müssen. Bürgermeister Monika Neuhöfer-Avdic zeigte sich zuversichtlich, für diese einen Umzug innerhalb von Lörrach hinzubekommen. Auch alle Bahnübergänge sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben, erklärte sie auf Nachfrage.

Was die Straßensanierung mit Gehweg betrifft, so muss diese bis Ende 2026 abgeschlossen sein, um die Fördergelder in Höhe von gut einer Million Euro nicht zu riskieren, wie die Bürgermeisterin bekanntgab.