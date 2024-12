Basler Tradition „Kundi“: Von Menschen für Menschen – Wie an Weihnachten Gutes getan wird

Der Präsident spricht sich zur Begrüßung für Versöhnung untereinander aus. „Das können wir in diesen Zeiten gebrauchen.“ Kurz darauf erklingen zum Festauftakt die weihnachtlichen Lieder des CVJM-Posaunenchors Riehen. Zu essen gibt es – wie jedes Jahr – Schinkli mit Kartoffelsalat - auch an eine vegetarische Variante ist gedacht. Dazu werden alkoholfreies Bier, Schwarz- oder Früchtetee gereicht. Serviert wird am Platz. Das Helferteam ist schnell, effizient und gründlich.

Die Lebensgeschichten

Ein junger Mann ist zum zweiten Mal dabei. Zu seiner Familie hat er den Kontakt abgebrochen. Zu viel Frustration und Hass würden ihm zu Hause entgegenschlagen, sagt er. Lieber möchte er Weihnachten mit Menschen verbringen, die er mag. Walter Schudel ist so ein Mensch, ein Spaßmacher, dem das Unterhaltungsprogramm bei der Kundi gefällt. „Ich bin hier, um lustig zu sein“, verkündet er. Andere berichten von ihren Gangs in den 1970er-Jahren, von großer Armut, schweren Schicksalen, aber auch guten Jobs in der Chemie.

Eine ältere Frau, sie ist Kurdin und spricht nur schlecht Deutsch, kommt regelmäßig zur Kundi. In diesem Jahr wird sie zum ersten Mal von ihrer Tochter begleitet. „Hier kommt Mama unter Leute. Sie ist sonst viel allein“, sagt die Tochter. Die Enkel würden in Deutschland leben.