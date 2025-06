Basler Zolli: Abschied von Zolli-Elefantenkuh Heri

Die Elefantenkuh Heri (49), ein Wildfang aus dem Kruger Nationalpark in Südafrika, musste am Mittwoch im Zoo Basel getötet worden, heißt es in einer Mitteilung des Basler Zolli. Sie wurde vermutlich um 1976 geboren, war zum Zeitpunkt ihres Todes also schätzungsweise 49 Jahre alt. Im Jahr 1979 holte der Zoo Hannover sie nach Europa, weil sie in ihrer Heimat Südafrika zur Bestandsregulierung abgeschossen worden wäre. 1988 wechselte Heri nach Basel.