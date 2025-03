Batteriekonzern: Porsche übernimmt Mehrheit bei Varta-Tochter

Das Unternehmen heißt künftig V4Smart und will neue Kundengruppen für Ultra-Hochleistungs-Lithium-Ionen-Rundzellen erschließen. Die Zellen kommen derzeit bereits als Boosterzellen in den 911-GTS-Modellen bei Porsche zum Serieneinsatz.

Porsche unterstützt Varta bei Sanierung

Die Produktion der Booster-Zellen findet aktuell am Standort Ellwangen statt. Ab voraussichtlich April sollen die Rundzellen zusätzlich auf einer neuen Anlage am Standort Nördlingen gefertigt werden, wie Porsche weiter mitteilte. Bis Ende 2025 plant das Gemeinschaftsunternehmen, rund 375 Arbeitsplätze an beiden Produktionsstandorten aufzubauen und dabei viele Mitarbeiter aus der Varta-Gruppe zu übernehmen.