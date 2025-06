Der viergleisige Ausbau der Rheintalbahn schreitet weiter voran. Parallel dazu führt die Bahn auch Instandhaltungsarbeiten an der bestehenden Strecke durch. Auch über das Pfingstwochenende wird wieder gebaut. Im Monat Juni steht unter anderem die Anbindung der zwischen Schliengen und Müllheim neu gebauten Ferngleise an die südlich von Schliengen bereits fertiggestellten Gleise von und zum Katzenbergtunnel an. Bis Monatsmitte soll auch die Oberleitung der Neubaustrecke bei Schliengen verkabelt sein und unter Strom stehen. Komplette Streckensperrungen wie zuletzt über die Osterfeiertage wird es vorläufig nicht mehr geben. Die Arbeiten finden meist nachts und an Wochenenden ohne Güterverkehr statt, erklärt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung. Damit hielten sich die Zugausfälle in Grenzen. Nur am Pfingstsonntag, 8. Juni, wird es zu Zugausfällen kommen. Der Regionalexpress (RE) 7 zwischen Offenburg und Basel wird an diesem Tag nicht fahren. Die überall haltende Regionalbahn (RB) 27 wird fahrplanmäßig im Stundentakt verkehren, heißt es. Zusätzlich gibt es einen Busersatzverkehr für den entfallenden RE 7.