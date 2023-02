Bauarbeiten bei Friedhof Steinener Werkhof gestaltet Eingang neu

Wurzeln verursachen Schäden

Der Werkhof-Leiter erinnert an die Vorgeschichte und erzählt, dass schon vor fünf Jahren aufgrund der wachsenden Wurzeln der beiden großen Scheinzypressen neben dem Eingangstor zum Friedhof von der Straße her Schäden an der Friedhofsmauer verursachten. Nach größeren Rissen in der vor gut 140 Jahren erstellten Sandsteinmauer stürzte im Jahr 2019 die Mauer mehrere Meter rechts vom Eingang ein.

Plan aus Kostengründen nicht umsetzbar

Sofortige Sicherungsmaßnahmen und Überlegungen im Rathaus zur Umgestaltung des Eingangsbereichs, möglichst barrierefrei, waren die Folge. Nachdem vor knapp drei Jahren der Entwurf eines mit der Planung der Baumaßnahme beauftragten Büros sich als aus Kostengründen nicht umsetzbar erwies, prüfte der Werkhof im Vorjahr Möglichkeiten einer einfacheren Umgestaltung. Diese wurde auch genehmigt, nachdem Zieringer sie im Bauausschuss vorgestellt hatte.