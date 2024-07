Bauarbeiten Langenau: Nächste Vollsperrung steht an

Geh- und Radweg

Im Anschluss an die Erneuerung des Fahrbahnbelages in der Ortsdurchfahrt wird ab Montag, 22. Juli, noch der Belag des Geh- und Radweges zwischen Langenau und der Wiesebrücke bei Schopfheim erneuert. Um Fußgänger und Radfahrer während der Arbeiten gesichert auf der L 139 führen zu können, wird die Ortsdurchfahrt dann nochmal für eine Woche für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben. Die L 139 wird im Bereich der Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.