Bauarbeiten: Zeitweilig kein Durchkommen nach Wehr

Im Zuge der Sanierung sollen die Bushaltestellen auf Höhe Eichens erneuert werden: Sie sollen barrierefrei umgebaut werden, und zumindest die Haltestelle in Richtung Schopfheim soll ein neues Bushäuschen bekommen. Der Ortschaftsrat bewilligte für diese Anschaffung in seiner Sitzung am Mittwoch 9000 Euro aus dem Ortsbudget.