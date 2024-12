Bauausschuss Maulburg: Auf dem Damm steht eine Rodung an

Kurt Greiner sagte, wichtige Dinge seien nicht abgeklärt. Bürgermeisterin Jessica Lang entgegnete ihm, bauplanungsrechtlich sei das Vorhaben zulässig.

Die Vermessungsarbeiten

Im Verlauf der Arbeiten zur Verlegung der Nahwärmehausanschlüsse und bei der Durchführung des Straßenbaus in den Straßen Kupfergasse und Am Platz sind einige Grenzpunkte weggefallen, die nun nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt werden müssen. Der Bauausschuss hat beschlossen, die Vermessungsarbeiten zum Wiederherstellen von Grenzpunkten, die vorhanden waren, und zum Durchführen von Teilungsvermessungen an ein Vermessungsbüro aus Radolfzell zu einer Gesamtsumme von 28 454 Euro zu vergeben.

Der Bauausschuss hat das gemeindliche Einvernehmen erteilt für die Abbrüche der ehemaligen Markthalle an der Emil-Kuttler-Straße 2 und der ehemaligen Stallungen und Scheune an der Bahnhofstraße 6 a. Die ehemalige Markthalle wird derzeit durch diverse Gewerbebetriebe genutzt. Geplant ist, auf dem Grundstück Wohnbebauung anzusiedeln.