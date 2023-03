Bauausschuss Todtnau Neue Küche fürs Wasserfallhaus

So wurden die Entscheidungen für die Vergabe der Fensterbau- und Fassadenarbeiten an der Grundschule Todtnau vertagt, ebenso wie die Vergabe der Erd-, Brücken- und Kanalarbeiten an der Brücke am Staubfreiweg.

Kritik von Kunz

Diskussionen und eine weitere Vertagung gab es beim Punkt „Nutzungsänderung der Garage im bestehenden Wohnhaus zu Lager, Spiel- und Kreativbereich der Kinderbetreuung des Hotels Engel in Todtnauberg sowie Herstellung von Spielflächen im Außenbereich“.