Baugebiet „Hohe Straße“: Grünflächen werden jetzt gestaltet

670 000 Euro werden im ersten Bauabschnitt investiert

Der Schwerpunkt der nun in diesem Frühjahr anstehenden Maßnahmen liegt im Kleinkinderbereich (Drei- bis Sechsjährige). 670 000 Euro stehen für den ersten Bauabschnitt zur Verfügung. Gebaut werden ein Kleinkinderbereich mit verschiedenen Geräten und ein Inklusionsspielbereich. Daneben werden Bäume gepflanzt, weitere Pflanzungen durchgeführt und Rasen- und Wiesenflächen angelegt.

Nutzerzahlen steigen

Wie die Stadt- und Grünplanungsabteilung des Weiler Rathauses betont, hat die Bedeutung von öffentlichen Begegnungsstätten in Weil am Rhein in den vergangenen Jahren laufend zugenommen. Dabei seien Nutzung und das Interesse an der Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen gewachsen. Attraktive Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität im urbanen Kontext und funktional gestaltete Räume tragen zur Lebensqualität der Stadt bei, gerade auch in diesem baulich sehr verdichteten Quartier.

Die Bauabschnitte zwei und drei folgen dann nach und nach in den Jahren 2026 und 2027 und umfassen Bewegungs- und Begegnungsflächen für alle Generationen. Am zweiten Bauabschnitt wird bereits aktiv geplant. Auch dessen Gestaltung nimmt bereits Form an.