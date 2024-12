Baugebiet in Tegernau: Zähes Ringen um fünf neue Bauplätze

Viele Beratungen

Die Gemeinderäte durften bereits mehrfach über das Vorhaben im Rahmen des Bebauungsplans beraten. Erst sah es nach einem tatsächlich „beschleunigten Verfahren“ aus. Doch nach der Offenlage ohne irgendwelche Bedenken wurden Fledermausspuren festgestellt. Das erforderte eine erneute Offenlage der Pläne, führte Planerin Birgit Fromme von der Stadtbau Lörrach aus. Währenddessen ergab sich eine Baurechtsänderung und das ganze Verfahren musste ruhen.

Veto wegen Naturschutz

Schließlich legte auch noch die Untere Naturschutzbehörde ihr Veto gegen das Vorhaben in der jetzigen Form ein. „Die Angaben aus der Vorprüfung zum Vorkommen von Reptilien und Amphibien sind nicht plausibel“, schrieben die Naturschützer. „Für beide Artengruppen ist ein Vorkommen wahrscheinlich und es sind auch Arten-Fundpunkte zu diesen Artengruppen im räumlichen Umfeld vorhanden“, so die Naturschutz-Behörde in Lörrach weiter. Ein kleiner Bach am Rand des geplanten Neubaugebietes könnte ein Biotop sein. „Nach unserer Einschätzung bestehen somit in Bezug auf das Schutzgut Tiere entgegen Aussagen der Vorprüfung erhebliche Umweltauswirkungen“, schrieb die Behörde in Lörrach. „Es wird von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde vorgeschlagen, den Bebauungsplan im Süden um zehn Meter von dem angrenzenden Offenland-Biotop abzurücken.“