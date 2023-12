Baugebiet „Römern“: Hertener sollen mitreden

Die Stadt Rheinfelden will das Baugebiet „Römern“ mit einer Größe von etwa 5,5 Hektar entwickeln. Ziel sei es, eine Mischung unterschiedlicher Wohnformen (wie Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau) sowie nicht störendem Gewerbe und sozialen Einrichtungen zu entwickeln. Hierzu sei ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb in zwei Phasen ausgeschrieben worden, hieß in der Verwaltungsvorlage, die der Ortschaftsrat behandelte. Ein Workshop soll den Bürgern die Möglichkeit geben, Vorschläge und Einwendungen zu insgesamt drei eingereichten und ausgewählten Entwürfen einzubringen.

In der Sitzung des Ortschaftsrats plädierten Nico Kiefer (SPD) und Ulrike Kammerer (CDU) allerdings dafür, bereits im Vorfeld des Bürgerworkshops abzuklären, ob und inwieweit sich auch der Hertener Ortschaftsrat äußern darf. Das Gremium selbst nimmt mit vier Vertretern am Workshop teil. Man solle diesbezüglich auch die Verwaltung anfragen. Im Übrigen plädiere sie schon jetzt dafür, nicht von bisher besprochenen Vorstellungen zum Baugebiet „Römern“ abzurücken, schob Kammerer hinterher. Kiefer rief außerdem dazu auf, schon jetzt die Bevölkerung zu Wünschen und Anregungen zu befragen, um dann mitsamt entsprechender Vorschläge am Workshop teilnehmen zu können.