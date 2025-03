Baugenossenschaft Grenzach-Wyhlen: Markus Braun folgt auf Rolf Rode

Rode war seit Februar 2008 nebenamtlich im Vorstand der Baugenossenschaft tätig und hat sich bis zu seinem Ausscheiden, insbesondere im Rahmen der technischen Beratung und des Voranbringens von Bauprojekten, große Verdienste erworben. Mitverantwortlich war er so auch für Großprojekte wie den Neubau der Häuser im Jericho an der Markgrafenstraße in Grenzach sowie an der Gartenstraße in Wyhlen.

Sein Nachfolger im Vorstand der BGGW, Markus Braun, ist 49 Jahre alt und stammt aus Grenzach-Wyhlen. Braun will sich als gelernter Bautechniker und erfahrener Bauleiter künftig ebenfalls für die technischen Belange der BGGW einsetzen.