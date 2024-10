Bauhaus "Irrweg der Moderne": AfD in der Kritik nach Bauhaus-Vorstoß

Unesco-Weltkulturerbe mit mehr als 100.000 Besuchern pro Jahr

Im Antrag heißt es, eine "einseitige Glorifizierung des Bauhaus-Erbes" zum Jubiläum solle verhindert werden. "Die internationale Verbreitung des Bauhaus-Stils führte zu einer Art globalem "Einheitsbrei"", so die These der AfD. Es ist die Rede von "historischen Bausünden" und einer Standardisierung von Architektur und Design, die der kulturellen Vielfalt abträglich sei.

Die Stiftung Bauhaus Dessau teilte mit, man thematisiere die Aufbrüche, aber auch die Verwerfungen, die mit den Materialinnovationen zu Beginn der 1920er Jahre verbunden gewesen seien. Zum Jubiläum werde es eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung geben, so Direktorin Barbara Steiner. "Die Bauhaus-Gebäude in Dessau ziehen jährlich weit mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt an." Als Teil des Unesco-Weltkulturerbes werde diesen Bauten ein hoher Wert zugesprochen, verbunden mit der Verantwortung und Verpflichtung, sie zu erhalten.