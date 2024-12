Bauhof Schopfheim: Janis Wisniewski übernimmt Leitung

Er tritt die Nachfolge von Stefan Wetzel an, der Ende April 2025 seine aktive Arbeitsphase beenden wird, wie die Stadt mitteilt. Janis Wisniewski ist 30 Jahre alt, ledig und kommt aus Schopfheim. „Der gelernte Zimmerermeister überzeugte im Bewerbungsverfahren die Verwaltung sowie den Gemeinderat von seinen Qualitäten“, heißt es in der Mitteilung. Wisniewski bringe umfassende Kenntnisse und Erfahrungen mit, die ihn bestens für die Leitung des Bauhofs qualifizieren. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Janis Wisniewski einen motivierten und in Schopfheim verwurzelten Kollegen für diese wichtige Position gewinnen konnten. Er wird den Bauhof mit frischen Ideen weiterentwickeln und die hohe Qualität der bisher erbrachten Dienstleistungen sicherstellen.“, wird Jannina Brokatzky, Fachgruppenleiterin Personal und Service, in der Mitteilung zitiert.