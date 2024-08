Bauklötze-Aktionstag: Stein auf Stein ganz weit nach oben

Spannendes und Kreatives

Ein Termin in den Sommerferien sei eine super Gelegenheit, um für Kinder und Familien vor Ort etwas Spannendes und Kreatives zu bieten. Mit dem Areal in der Schwarzwaldstraße 15 habe man die perfekte Lage dafür: Bei gutem Wetter kann im Innenhof gebaut werde, bei schlechtem Wetter könne man in die Eventhalle ausweichen. In der Eventhalle gibt es durchgehend Kaffee, Tee und kalte Getränke. Mit 100 000 Bauklötzen können Alt und Jung dann experimentieren, bauen und am Ende ihr ganz eigenes Werk betrachten. „Bauklötze sind nicht nur ein Spielzeug, sondern auch ein Werkzeug, um die eigene Vorstellungskraft und motorischen Fähigkeiten der Kinder zu fördern“, heißt es im Flyer. Von 12 bis 13 Uhr gibt es Mittagessen, um 15 Uhr ist die Siegerehrung. Getränke und Essen werden auf Spendenbasis ausgegeben. Solche und viele weitere Aktionen hat die Familie Asal in den vergangenen zehn Jahren immer wieder organisiert.

Ein Ort der Begegnung

Zum „kleinen Jubiläum“ blickt Judith Asal zurück. 2012 hat das Ehepaar Bernhard und Carmen Asal das ehemalige Fabrikgelände einer Bürstenfabrik in der Schwarzwaldstraße 15 erworben. Das Areal wurde die Jahre zuvor nicht genutzt. „Eines unserer Hauptziele war es, das Gelände wieder mit Leben zu füllen und einen Begegnungsort entstehen zu lassen, an dem sich jeder willkommen fühlt“, sagt die Familie. Sie renovierte die zwei Hallen auf dem Gelände, aus der 600 Quadratmeter großen Halle wurde eine Verkaufshalle und aus der 300 Quadratmeter großen Halle wurde die Eventhalle „S15“. Die Verkaufshalle musste 2020 geschlossen werden, die Eventhalle kann weiterhin für Festlichkeiten und Tagungen gemietet werden.