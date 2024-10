Baumann-Ausstellungen in Schopfheim: Töchter gestalten die Retrospektiven

1924 in Basel geboren, erlernte „Teddy“– so nennt ihn die Baumann-Familie – wie sein Vater den Beruf des Glasmalers. Er habe oft am Glasofen gestanden und Freihandarbeiten gestaltet, erzählte Sabine Baumann. Ihr Vater habe gewollt, dass seine Designobjekte in die Wohnungen der Menschen kommen und genutzt werden. Die bei Braunschweig lebende Kunstwissenschaftlerin betonte, dass Hans Theo Baumann profunde Kenntnisse von Materialien hatte, gern experimentierte, ein Motiv in unterschiedlichen Techniken variierte, mal als Aquarell, Teppich, Pastellmalerei oder Keramik – was man auch sieht.