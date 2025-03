Bauprojekt in Friedlingen: Miet- statt Eigentumswohnungen

Zuletzt befand sich dort das „Reinger-Eck“

Im August 2022 hatte die damalige Leiterin des BPD-Regionalbüros Freiburg auf Nachfrage unserer Zeitung informiert, dass BPD dort 48 Eigentumswohnungen realisieren wolle, im Erdgeschoss sollte ein Drogeriemarkt Platz finden. Für den Baustart war voraussichtlich Anfang des Jahres 2023 anvisiert worden.

Mehrere Gründe führten zum späteren Baubeginn

BPD agiert in Deutschland nicht als Bestandshalter, sondern veräußert sämtliche Projekte schlüsselfertig an Eigennutzer, Kapitalanleger und institutionelle Nachfrager, teilt das Unternehmen auf Nachfrage zu den Hintergründen des Verkaufs mit. Und warum nun Miet- statt Eigentumswohnungen? Im Zuge verschiedener Strategien des Unternehmens seien diverse Entwicklungen deutschlandweit auf ihre Eignung hin untersucht worden. „Unter anderem wurde das Projekt in Weil am Rhein aufgrund Lage, Standort und Bedarfen als sehr gut geeignet identifiziert und die Planung entsprechend modifiziert“, heißt es. Diese Modifizierungen und die Schaffung der damit einhergehenden Voraussetzungen seitens der Planung und Genehmigung sowie die Verkaufsgespräche hätten in Summe zu einem späteren Baubeginn geführt.

Möglicherweise zieht ein Drogeriemarkt ein

Nach derzeitigen Überlegungen gehe BPD weiterhin davon aus, dass die Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss als Drogeriemarkt genutzt werden wird.