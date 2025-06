Bauprojekt in Neuenburg: Zweimal Platz für die Allianz Arena

Die erste der zwei Hallen geht im Oktober in Betrieb, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Beide Hallen, in die das Unternehmen als Mieter einziehen wird, liegen praktisch in Sichtweite voneinander im südlichen Industriegebiet von Neuenburg, durch wenige Meter Fußweg voneinander getrennt. Bis Ende dieses Jahres will Galaxus die ersten 50 Mitarbeiter in Neuenburg einstellen. Bis zirka 2030 sollen es stufenweise mehr werden, bis zu 1000. Galaxus-Geschäftsführer Michale Stolle berichtete, dass die Rekrutierung in vollem Gang sei, erste Arbeitsverträge seien bereits unterschrieben.

Blick ins Innere der Halle zwei Foto: Borchers/Galaxus

„Bisher ist alles planmäßig vorangeschritten und der Bau läuft nach Plan“, freute er sich beim Richtfest. Stolle betonte auch, wie wichtig für Galaxus das Thema Nachhaltigkeit sei. Die zweite Halle wird mit einer Solaranlage mit zehn Megawatt Leistung bestückt. So produziere die Fotovoltaikanlage rund 70 Prozent der Energie, welche die Stadt Neuenburg aus dem öffentlichen Stromnetz bezieht. Geplant ist zusätzlich eine reversible Wärmepumpe, um die Halle das ganze Jahr hindurch zu beheizen und im Sommer zu kühlen. Diese wird vollständig mit grünem Strom betrieben werden.