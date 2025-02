Bauprojekt in Weil am Rhein: Platz für 190 Wohnungen

Ein Geschoss weniger – mehr Licht

Die Sonneneinstrahlung auf die Grünfläche zwischen den beiden in Ost-West-Richtung ausgerichteten Hochhauskomplexen werde dadurch gewährleistet, dass man mit der Geschosshöhe heruntergehen werde – auf sechs bis sieben Geschosse, beantwortete Kimling die Frage Ulrike Fröhlichs (Grüne) nach der Sonne im Hof. Es handle sich um „durchgesteckte“ Wohnungen, die jeweils zur Süd- und zur Nordseite Fenster hätten, merkte er außerdem in Bezug auf das Licht in den Wohnungen an.

Zur Eröffnung der Ausstellung der Entwürfe für das neue Bima-Quartier an der Zollstraße kamen viele Weiler Stadträte. Foto: Beatrice Ehrlich

Özcelik ergänzte, letztlich habe auch die Zahl der in diesem Bau realisierbaren Wohnungen den Ausschlag gegeben für die Entscheidung. Dies sei eine der zentralen Aufgaben der Mehrfachbeauftragung gewesen. Gegenüber den städtebaulich etwas ungeordneten anderen Entwürfen, hätte dieser städtebaulich überzeugt. Die Wohnungen würden im Rahmen der Fürsorgepflicht zunächst an Bundesbedienstete und dann an Landesbedienstete vergeben, erklärte sie. Sie sei aber gewiss, dass auch einige der Wohnungen auf dem freien Markt gemietet werden könnten.