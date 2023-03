Bauprojekt Nach Lindner-Vorstoß: Kanzleramt verteidigt Millionen-Neubau

Regierungssprecherin: Stopp würde über 100 Millionen kosten

Lindner hatte am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger" gesagt: "Ich glaube, dass wir für den Haushalt 2024 auch im Bereich der Regierung im engeren Sinne sparen müssen." In Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten sei ein mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich.