Baustelle bei Schopfheim: Nachts kommt die alte Decke runter

Fehlende Schilder

Bürgermeister Lotter kritisierte derweil das Fehlen von Umleitungsschildern. Am Vortrag habe nach 19 Uhr ein Verkehrschaos im Dorf geherrscht. So hätten Fahrer in Richtung Schopfheim vor der Baustellenabsperrung am Hausener Bahnhof gestanden.

Schäpers sicherte eine „Nacharbeitung“ zu. Auch wurde vom Bürgermeister ein Bereich der Baustelleneinrichtung kritisiert, der mehrere dringend benötigte Parkplätze von Pendlern am Hausener Bahnhof in Beschlag nimmt. Auch hier wurde Abhilfe versprochen. Der Zugang zum Bahnhof ist für Fußgänger jederzeit möglich.