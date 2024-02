Bauvorhaben in Weil am Rhein: Anwohner waren nicht informiert

Zu einer recht kurzen Sitzung mit kleiner Tagesordnung ist der Finanzausschuss des Gemeinderats Weil am Rhein am Montag zusammengekommen. Dennoch gab es einiges zu besprechen und zu klären. Einstimmig schloss sich das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung an, Markus Indlekofer ab dem 1. April zum Geschäftsführer der Stromnetzgesellschaft Weil am Rhein zu ernennen. Ein einstimmiges „Ja“ des Auschusses gabe es auch für die Bestellung von Philipp Heitzmann mit Wirkung zum 1. Januar zu deren Prokurist. Mit der Kündigung des derzeitigen Geschäftsführers Rudolf Koger zum 30. März und des Prokuristen Torben Stoffel zum 30. November 2023 ist die Geschäftsführung der Stromnetzgesellschaft nicht mehr voll besetzt, heißt es dazu vonseiten der Stadtkämmerei, deren designierte Leiterin Dina Bara ebenfalls an der Sitzung teilnahm. Um die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen, werden die Posten neu besetzt.