"Ich knüpfe meinen Weg nicht an seinen", sagte Wirtz in einem "Spiegel"-Interview. "Mir ist es enorm wichtig, dass ich so einen guten Draht zu ihm habe", erklärte der 20 Jahre alte Offensivstar. "Aber über unsere Zukunft entscheiden wir natürlich unabhängig voneinander."

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis Mitte 2027, Alonso bis Ende Juni 2026. Bayer liegt acht Spieltage vor dem Saisonende mit zehn Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayern München an der Bundesliga-Spitze und damit auf Meisterkurs. Auch im DFB-Pokal und in der Europa League ist das Team noch vertreten.