Bayern CSU-Machtkampf steuert auf Entscheidung zu

Nachrichten-Ticker

05:47 Mindestens sieben Tote nach Schiffskollision vor Südkorea

Seoul - Beim Zusammenstoß eines Fischerboots mit einem Tanker vor der südkoreanischen Küste sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen werden noch vermisst. Auf dem Fischerboot sollen sich 22 Menschen befunden haben. Der Zusammenstoß mit dem 336-Tonnen-Tanker passierte westlich von Incheon, in der Nähe von Seoul. Vier Hubschrauber und 14 Schiffe sind im Rettungseinsatz.

05:45 Maaßen: Gefahr durch Frauen und Kinder aus IS-Gebieten

Berlin - Nach Gebietsverlusten der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak beobachten Verfassungsschützer mit Sorge die Rückkehr von Angehörigen dortiger Kämpfer. Eine große Rückreisewelle von Dschihadisten habe noch nicht eingesetzt, "beobachten lassen sich aber Rückreisen von Frauen, Jugendlichen und Kindern", sagte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen der dpa. "Es gibt Kinder, die in den "Schulen" im IS-Gebiet einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und in starkem Maße radikalisiert sind." Auch die Frauen seien zum Teil eine Bedrohung, weil sie sich mit IS-Ideologie identifizierten.

05:09 Im Süden von Rheinland-Pfalz wird am meisten Wein getrunken

Mainz - Bürger im Süden von Rheinland-Pfalz kaufen und trinken bundesweit am meisten Wein. Mit jährlich rund neun Litern pro Person wird in der Region mehr als doppelt so viel Wein konsumiert wie in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das ist das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen zum Weinkonsum der Bundesbürger. Im Süden von Rheinland-Pfalz liegen auch die beiden größten Weinanbaugebiete Deutschlands.

05:06 AfD-Parteitag geht mit weiteren Vorstandswahlen zu Ende

Hannover - Nach einem turbulenten ersten Tag geht der AfD-Parteigag in Hannover heute mit weiteren Wahlen zum Bundesvorstand zu Ende. Auch Richter für das Schiedsgericht der Partei sollen bestimmt sowie Satzungsfragen behandelt werden. Gestern waren der Europaabgeordnete Jörg Meuthen und Bundestags-Fraktionschef Alexander Gauland als gleichberechtigte Vorsitzende gewählt worden. Der als vergleichsweise gemäßigt geltende Berliner Landeschef Georg Pazderski war mit seiner Kandidatur gescheitert. Er wurde später zum ersten Parteivize bestimmt.

04:46 Ägyptischer Ex-Premier Schafik kehrt aus Exil zurück

Kairo - Der frühere ägyptische Premierminister Ahmed Schafik ist nach fünf Jahren im selbstgewählten Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten in seine Heimat Ägypten zurückgekehrt. Der 76-Jährige sei an Bord eines Privatflugzeugs in Kairo gelandet, hieß aus Flughafenkreisen. Schafik war der letzte Regierungschef unter dem 2011 gestürzten Langzeitherrscher Husni Mubarak und gilt noch immer als Mann des alten Regimes.