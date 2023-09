Bayern Flugblatt-Affäre: Söder muss entscheiden

Aiwanger möchte Fortsetzung der Koalition

Bei einem Auftritt am Samstag im hessischen Landtagswahlkampf beantwortete Aiwanger keine Fragen zur Flugblatt-Affäre. "Da wird nur wieder was draus gedreht", sagte er nach seinem Auftritt. In Hessen wird ebenso wie in Bayern am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.