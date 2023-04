Bayern München Nach Kabinenzoff: Tuchel steht weiter zu reumütigem Mané

"Sadio hat sich nie, nie, nie etwas zuschulden kommen lassen. Er ist Fußball pur. Er hat mein vollstes Vertrauen. Das hatte er vorher und hat er auch nach diesem Fehler." Nach der internen Sperre am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga kehrt der zudem zu einer Geldstrafe verdonnerte Mané für das Manchester-Rückspiel demnach wieder in den Kader zurück.

In frustrierenden und nervenaufreibenden Rekordmeistertagen mit dem Streit zwischen Mané und Sané sowie der 0:3-Packung in der Champions League bei Manchester City als Stimmungskiller wäre für Tuchel ein Zeichen in der Fußball-Bundesliga "extrem wichtig". Auch wegen der "Nebengeräusche, die wir selber produziert haben", sagte der 49-Jährige, der in wenigen Wochen in München schon mehr erlebt hat als Trainer anderer Clubs in einer ganzen Saison. "Es war nicht das erste Mal in meiner Trainerkarriere, dass es mal rasselt in der Kabine. Da werden wir auch nicht die letzten sein, das gehört manchmal dazu." Auch in München, wo schon Franck Ribéry und Arjen Roben oder Lothar Matthäus und Bixente Lizarazu handgreiflich aneinandergeraten waren.