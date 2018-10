Bayern Spruch des Jahres: Hitzlsperger gewinnt mit Disco-Weisheit

15:11 1. FC Köln nur 1:1 gegen Heidenheim - Aue schlägt Bielefeld

Berlin - Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln hat am elften Spieltag erneut daheim nicht gewonnen. Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim führen die Rheinländer nun knapp vor Mitabsteiger Hamburger SV die Tabelle an. Der SC Paderborn musste daheim mit einem 3:3 gegen den SV Sandhausen zufrieden sein. Erzgebirge Aue siegte 1:0 gegen Arminia Bielefeld.

15:01 Vor Syrien-Gipfel: Merkel trifft drei Präsidenten

Istanbul - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einem Vierer-Gipfel zur Zukunft Syriens den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie Kreml-Chef Wladimir Putin zu Einzelgesprächen getroffen. Außerdem gab es Augenzeugen zufolge auch ein nicht im Programm vorgesehenes Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Merkels Gespräch mit Erdogan dauerte laut Programm eine halbe Stunde. Der türkische Präsident dürfte ihr über den Stand der Ermittlungen zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul berichtet haben.

14:45 Hersteller rufen Sushi aus Regalen von Penny und Aldi zurück

Neuss (dpa/lnw) - Zwei Hersteller rufen Sushi-Boxen aus den Regalen der Discounter Penny und Aldi Süd zurück. Vom Verzehr dieser Produkte mit dem Verbrauchsdatum 30. Oktober sei dringend abzuraten, warnten Natsu Food in Neuss und Shisu in Leipzig. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall schwarze Hartplastikteile in der Lachssalat-Komponente befinden können." Betroffen sind: Ready Sushi Box Hana und Ready Sushi Box Kiku aus den Penny-Märkten sowie Snacktime Sushi-Box Sunakku und Snacktime Sushi-Box Shokuji von Aldi Süd.