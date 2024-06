Nürnberg - In Nürnberg sind wegen eines möglichen Sprengstoffgegenstands in einem Mehrfamilienhaus mehrere Häuser evakuiert worden. Das Gebiet und die Straße um den Einsatzort wurden abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Polizei bat, den Bereich zu meiden. Nähere Angaben zu dem Gegenstand machte die Polizei zunächst nicht.