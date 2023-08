Bayerns Wunschstürmer Berichte: Kane will eine Entscheidung

Tottenham startet am Sonntag in die neue Premier-League-Saison. Nach Informationen des "Telegraph" lehnt Kane einen Wechsel nach dem Saisonstart ab. Der Vertrag des Stürmers in London läuft im kommenden Sommer aus. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, sind nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei abzugeben. Damit müsste Kane entweder einen neuen Vertrag in Tottenham unterschreiben oder spätestens im Winter wechseln.