Bayerns Wunschstürmer Spurs-Coach über Kane: Frist ist "Ende des Transferfensters"

"Ich weiß nicht einmal, was in Harrys Kopf vorgeht"

Die Szenen bei Kanes Auswechslung, als der 30-Jährige den Fans applaudierte und diese ihn mit Jubel verabschiedeten, wollte der Coach nicht überbewerten. "Ich werde den Leuten nicht sagen, was sie hineininterpretieren sollen", sagte der 57-Jährige, der bei Tottenham im Sommer übernommen hatte. "Ich weiß nicht einmal, was in Harrys Kopf vorgeht, geschweige denn in dem eines anderen." Die Spurs bestreiten vor dem Saisonstart beim FC Brentford am Sonntag ein letztes Testspiel beim FC Barcelona am Dienstag.