BBL-Finale Vor dem Titel: Ulm will Krönung für "den Kutscher"

Trauer weicht in Trubel

Nach der Schweigeminute wich die Trauer dem Trubel, der bei einem Basketball-Spektakel in der extrem lauten Ratiopharm-Arena aufkam. "Das war die beste Leistung, die Ulm in dieser Saison gezeigt hat", sagte Topscorer Karim Jallow, nachdem 40 Minuten lang quasi alles geklappt hatte. Die starke Bonner Defensive zerfiel komplett, der bis zur Finalserie in 25 Ligaspielen ungeschlagene Favorit sah hilflos aus. "Wir haben die schlechteste Saisonleistung gezeigt. In so einem wichtigen Spiel ist es natürlich enttäuschend", kritisierte Bonns Trainer Tuomas Iisalo.