BBL-Top-Four "Schande": Termin-Zoff statt Vorfreude auf Basketball-Pokal

"In dem Moment habe ich keine Ahnung, was Freude und Begeisterung sind", murmelte Münchens Trainer Andrea Trinchieri. Dem sonst so emotionalen Italiener verdirbt der Terminkalender gehörig die Stimmung. Der Sport ist vor dem Titelkampf an diesem Wochenende mit Bayern, Cup-Verteidiger Alba Berlin, ratiopharm Ulm und der BG Göttingen ziemlich in den Hintergrund gerückt.

Die Bayern echauffieren sich darüber, dass die Bundesliga (BBL) an dem Spieltermin festhält, obwohl die Münchner schon am 20. April zum ersten Viertelfinalduell in der Euroleague, der kontinentalen Basketball-Königsklasse, in Mailand ran müssen. "Diese Entscheidung ist eine Schande", schimpfte Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi. Er wirft der BBL Heuchelei vor.