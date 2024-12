be dance“: Tanzprojekt „Alice“ begeistert im Lörracher Burghof

Im Tanz ausdrücken

Auch seinen Tänzern lässt Tai in der Erarbeitungs- und Projektphase die Freiheit, Fantasie in Tanz zu übertragen. Frei nach dem abgewandelten Projekttitel „be dance“ – sei Tanz – lässt er seiner Compagnie die expressive Freiheit, sich in Bewegung und tänzerischen Interaktionen auszudrücken. Und auch er beweist im Gespräch in einer Abfolge von Bewegungen, wie sehr er selbst auch „Tanz“ ist. Das Publikum applaudiert begeistert.

Ein Sog ins Wunderland

1865 wird „Alice im Wunderland“ von Lewis Caroll in England erstmal veröffentlicht und oft auch zum Genre des literarischen Nonsens gezählt. Es wird aber schnell vom Kinderbuch zum Klassiker der Weltliteratur. Es inspiriert viele Genres des künstlerischen Schaffens.