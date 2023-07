Beach-Volleyball Beach-Volleyball boomt in Weil

Auch die Hallenspiele beim VC Weil werfen bereits einen ersten Schatten voraus. Das erste Spiel der Hallenrunde wird von der ersten Männer-Mannschaft in der Oberliga in der Markgrafenhalle am 23. September ausgetragen. In der vergangenen Saison hatten sie als Neuling die Klasse gehalten.

Nach der vergangenen Saison und dem Aufstieg der ersten Frauen-Mannschaft in die Landesliga, der zweiten Frauen-Mannschaft in die Bezirksklasse und dem Klassenerhalt in der Kreisliga sind die Damen insgesamt in drei Ligen präsent. Auch die Männer des VC Weil spielen verteilt in drei Ligen: Oberliga, Bezirksliga und Bezirksklasse.