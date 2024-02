Buddy Holly starb am 3. Februar 1959 im US-Bundesstaat Iowa im Alter von nur 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. Ebenfalls an Bord waren die Musiker Ritchie Valens und The Big Bopper. Alle Insassen kamen ums Leben.

Buddy Holly sei auf musikalischer Ebene ein Vorbild gewesen, weil er gesungen und gleichzeitig Gitarre gespielt habe, sagte McCartney. "Elvis hat nur gesungen und Scotty Moore hat Gitarre gespielt." Holly habe aber sogar Solos gespielt. Zudem habe er seine Songs selbst geschrieben. "Also das war eine all-inclusive Ein-Mann-Band und wir fanden das großartig. Wir dachten: Das ist, was wir machen müssen."