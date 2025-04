„BeB!T“ Rheinfelden: Schüler nehmen wichtige Erkenntnisse mit

An diesem selbstgebauten Automaten können Besucher ihre Reflexe testen. Foto: Rolf Rombach

Mal präsentieren Betriebe sich mit Banner oder Aufsteller mit einem Stehtisch, mal auch mit größeren Gerätschaften, die einen Einblick in die tägliche Arbeit geben. Doch viel wichtiger als manche lockende Optik waren die Möglichkeiten zum direkten Austausch. Hier stehen die Ausbilder und Auszubildende am Stand und erzählen von den Abläufen. Aber auch frisch ausgelernte oder erfahrene Kräfte bieten spannende Einblicke. Welche Firma produziert eigentlich was? Immerhin sind einige lokale Betriebe als „hidden Champions“ mit ihrer Arbeit in vielen Bereichen des täglichen Lebens vertreten. Dazu kommen Berufe in unzähligen Dienstleistungssektoren, deren Ausbildung und die Breite der eigentlichen Tätigkeit ebenfalls nicht immer bekannt sind – sowohl den Schülern, als auch den Eltern. Vor allem letztere sind doch gelegentlich erstaunt, über welche Wege beispielsweise ein Studium angegangen werden kann.

Im Gespräch erzählen zwei Zahnmedizinische Fachangestellte, dass mit zweijähriger Berufserfahrung die Möglichkeit zum Quereinstieg in das Zahnarztstudium besteht. „Unser Arbeitgeber fördert das sogar“, erzählen sie dankbar . Sie spielen selbst mit dem Gedanken, aus der Assistenz- in die Leitungsrolle zu schlüpfen.