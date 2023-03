Ausnahmegenehmigungen von Vorgaben des Bebauungsplans gehören zum Alltag der Gemeinderäte. Doch der jüngste Fall schockierte die Ratsmitglieder am Dienstag in der Sitzung im Haus der Begegnung. Selbst Bürgermeister Tobias Benz vermisste die Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit einem Anbau an ein Bestandsgebäude im Bebauungsplan Buttenhalde.