Mehrere Tausend Menschen studieren im Ausland Medizin, weil sie wegen ihres Notenschnitts beim Abitur in Deutschland keinen Platz bekommen. Viele kümmern sich selbst um die Zulassung. Wer will - und es sich leisten kann - kann sich dabei aber auch von Vermittlungsfirmen unterstützen lassen. Die beraten bei der Auswahl der Universität, helfen bei der Bewerbung und betreuen die Studierenden am Ort.

BGH stuft Vereinbarung als Maklervertrag ein

Ein junger Mann aus der Nähe von München hatte mit Hilfe einer solchen Agentur namens StudiMed einen Studienplatz an einer Universität in Bosnien erhalten. Die Vermittler stellten ihm dafür fast 11.200 Euro in Rechnung. Doch der Abiturient wollte den Platz nicht annehmen und daher auch nicht das ausgemachte Honorar zahlen. StudiMed zog gegen ihn vor Gericht.