Behinderten-Sport Vorfreude riesengroß

Die mehr als 200 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg zeigen dann unter dem Motto „Gemeinsam stark“ an unterschiedlichen Orten der Bergwelt in den Sportarten Ski alpin, Snowboard (beide Stübenwasen Skilift), Ski-Langlauf (Nordic Center Notschrei) und Schneeschuhlauf (Bergwacht Todtnauberg) ihr Können. Auch durch wetterbedingte Anpassungen liegt der Plan für ein Alternativprogramm in der Schublade.

Für SOBW bedeuten die insgesamt 200 Sportlerinnen und Sportler, die an den Start gehen, einen neuen Teilnahmerekord bei den Landes-Winterspielen. „Gerade nach der Pandemie sind die hohen Anmeldezahlen besonders erfreulich und unterstreichen, dass Sport einen hohen Stellenwert bei Menschen mit Handicap einnimmt,“ betont SOBW-Präsident Mathias Tröndle. Die Begeisterung der Athletinnen und Athleten sei „jetzt schon zu spüren.“