Behindertenbeirat: Spaziergang: Bürger erleben Lörrach wie blinde und gehbehinderte Menschen

Montag, 17 Uhr, Aichelepark. Der Lörracher Behindertenbeirat hat sich etwas was einfallen lassen für diesen Stadtspaziergang, zu dem er Presse, Lokalpolitiker und Vertreter der Stadt eingeladen hat. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Christin Boczek-Wellmann werden die rund 20 Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine, für die Rollstühle bereitstehen, eine zweite, an die Brillen verteilt werden, die die Träger quasi erblinden lassen oder eine starke Sehbehinderung simulieren.