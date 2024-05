„Der Studiobesuch und das Training ist eine tolle Ergänzung des vielschichtigen Fortbildungsprogramms der Lebenshilfe-Werkstatt“, betont Schedlbauer. „Mit dem Training bei Josko fitness wird den Werkstattmitarbeitern die Möglichkeit geboten, am sportlichen Angebot des Studios teilzuhaben und an einem qualifizierten Training teilzunehmen. Ziel ist es dabei, als Mensch mit Einschränkung so selbstständig wie möglich im Studio zu trainieren und an den Kursangeboten teilnehmen zu können.“ Ins selbe Horn stößt Stefan Hilpüsch: „Ich bin ein bisschen sprachlos über die Tatsache, dass alle Beteiligten mit solch einer Begeisterung bei der Sache sind. Auf beiden Seiten gab es keine Berührungsängste. Alle waren mit Feuereifer dabei. Für mich kann ich schon jetzt sagen, dass dieses inklusive Training ein voller Erfolg ist.“ pd