Lörrach Sprenger von Geldautomaten gefasst

Eine niederländische Geldautomatensprenger-Bande ist gefasst worden, wie die Landeskriminalämter Bayern und Baden-Württemberg sowie die Staatsanwaltschaft Bamberg gemeinsam am Donnerstag in München mitteilten. Lörrach (mcf/dpa). Die Täter sollen mehr als 50 Geldautomaten geprengt und dabei 5,2 Millionen Euro erbeutet werden (siehe Seite Baden-Württemberg). Ob auch die Geldautomaten-Sprengung in Hauingen auf das Konto der Gefassten geht, lässt sich noch nicht sagen, erklärt das Landeskriminalamt auf Anfrage unserer Zeitung. Die Ermittlungsarbeiten laufen noch.