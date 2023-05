Eine 19-Jährige ist am Montag gegen 0.10 Uhr mit ihrem Auto einem Tier ausgewichen und hat dabei die Kontrolle über den Wagen verloren, teilt die Polizei mit. Die Frau war von Untereichsel in Richtung Degerfelden unterwegs. In einer Kurve stand ein Tier auf der Straße. Die 19-Jährige bremste abrupt. Das Auto kam ins Schleudern und prallte links in die Leitplanke. Das Tier wurde nicht angefahren. Ein 17-jähriger Mitfahrer wurde leicht am Knie verletzt.