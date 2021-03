Bei Regierungsbeteiligung Kretschmann dringt auf niedrigere Strompreise

Kretschmann erklärte, das Erneuerbare-Energien-Gesetz sei über die Jahre "überkomplex" geworden. "Jetzt ist es so, dass wenn die Strompreise an der Börse sinken, dann erhöht sich die Umlage, das ist natürlich eine unsinnige Konstruktion." Davon müsse man wegkommen - "ohne allerdings den Ausbau der Erneuerbaren einzubremsen und den Vorrang der Einspeisung regenerativer Energien ins Stromnetz aufzugeben". Die Produktion von Windenergie sei inzwischen billiger als Kohlestrom oder Atomstrom aus neuen Kraftwerken.

Der Grünen-Politiker erinnerte daran, dass der Super-GAU von Fukushima am 11. März 2011 ein "tiefer Schock" gewesen sei. "Der Ausstieg ist aufgrund einer Risikolage erfolgt und nicht aus ökonomischen Überlegungen. Das darf man nicht vergessen." Die hohen Strompreise hätten auch zu einem "Effizienzschub" geführt. "Das sehen sie beispielsweise bei unseren Kühlschränken. Die Industrie wurde auf Effizienz getrimmt." Es sei zwar richtig, dass zum Beispiel die USA deutlich niedrigere Strompreise im Haushaltsbereich haben. "Aber sie verbrauchen im Durchschnitt dreimal so viel wie ein deutscher Haushalt." Die Amerikaner hätten es wegen des günstigen Stroms verpasst, Effizienzstrategien anzugehen.

Kretschmann war kurz nach dem Atomunglück in Japan Ministerpräsident in Baden-Württemberg geworden - am kommenden Sonntag tritt der 72-Jährige erneut als Grünen-Spitzenkandidat an und hat nach Umfragen gute Chancen zu gewinnen. Damals löste er den CDU-Mann Stefan Mappus ab, der sich vor dem Unglück in Fukushima noch vehement für eine Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Meiler eingesetzt hatte. Der Grüne erinnerte nun daran, dass es ein großer Schock gewesen sei, dass so etwas in einem "Hochtechnologieland erster Güte" wie Japan passieren konnte. "Bei der Kanzlerin hat man das am deutlichsten gemerkt: Tschernobyl hat sie dem Dilettantismus im Umgang mit Technik im Kommunismus zugeordnet." Nach Fukushima habe sie dann das Ruder herumgerissen und den Atomausstieg eingeleitet. "Da hat man an ihr die Naturwissenschaftlerin gemerkt."

