Gesetzentwurf setzt EU-Richtlinie um

Um die Schutzvorgaben der Europäischen Union (CER-Richtlinie) zu erfüllen, hätte das Kritis-Dachgesetz eigentlich spätestens im Oktober 2024 in Kraft treten müssen. In dem Entwurf, den das Bundesinnenministerium nun vorgelegt hat, ist vorgesehen, dass sich Betreiber von Anlagen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, spätestens bis zum 17. Juli 2026 auf einer gemeinsamen Plattform des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und des für IT-Sicherheit zuständigen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registrieren. Bis Mai 2027 haben die Betreiber dann Zeit, um geeignete Maßnahmen zur Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit zu ergreifen.